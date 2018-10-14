Оттава, 14 октября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Оттава Сенторз» победил с крупным счетом команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает октября Sport 24.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

«Оттава» принимала команду «Лос-Анджелес» у себя и победила со счетом 5:1. В составе победителей дважды поразил ворота гостей Крис Уайдман на 12-й и 52-й минутах, также по шайбе на счету Криса Тирни (7-я), Марка Стоуна (17-я) и Колина Уайта (31-я). Гости смогли отличиться всего один раз и это сделал Тревор Льюис на 3-й минуте.

Участвовавший в игре российский форвард Илья Ковальчук не отметился никакими результативными действиями.

Отметим, это третье поражение «Лос-Анджелеса» в пяти прошедших матчах регулярного чемпионата НХЛ.