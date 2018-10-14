Буэнос-Айрес, 14 октября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Сразу три медали принесли в копилку сборной России гимнасты на Юношеских Олимпийских играх (ЮОИ) в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

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Первое место и золотую медаль завоевала гимнастка Ксения Клименко. Клименко опередила по баллам спортсменок из Италии и Китая в упражнениях на брусьях.

Серебро и бронзу принёс российской команде гимнаст Сергей Найдин. Второе место Найдин получил за упражнения на коне, опередив по баллам иранского спортсмена, третье место гимнаст из России занял в вольных упражнениях, уступив японскому и венгерскому спортсменам.

Напомним, что сейчас у российской сборной всего 37 медалей и она лидирует в общем медальном зачёте.

Накануне, 13 октября, с российскими спортсменами встретились Президент ОКР Станислав Поздняков и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Они поздравили спортсменов со спортивными достижениями на Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Феоктистов подчеркнул, что победы российских спортсменов всегда являются источником вдохновения для граждан России. Поздняков и Феоктистов пожелали участникам ЮОИ дальнейших побед и вручили им памятные подарки.