Вашингтон, 14 октября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Движение Breakfreefromplastic и организация Greenpeace исследовали происхождение пластикового мусора в 42 странах, выявив главных загрязнителей, сообщает пресс-служба Breakfreefromplastic.

(сс) Hans Пластиковые бутылки

Активисты экозащитного движения собрали пластиковый мусор на побережьях 42 стран. Исследование показало, что больше всего пластиковой тары, попавшей в мировой океан, было выпущено на заводах Coca-Cola. Рейтинг популярности пластикового мусора продолжили PepsiCo и Nestlé. Активисты отметили, что почти половина пластикового мусора на побережьях Европы была произведена этими тремя компаниями.

В пресс-службе экодвижения подчеркнули, что компаниям не следует переносить всю вину на людей, выбрасывающих мусор в неположенных местах. Активисты считают, что главной проблемой является использование пластика, который разлагается сотни лет, для производства одноразовой упаковки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне организация Greenpeace провела исследование загрязнения вод в Антарктике. В ходе трехмесячной экспедиции были взяты 8 проб, в 7 их которых были обнаружены следы микропластика.