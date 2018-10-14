Даллас, США, 14 октября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Команда хоккейного клуб «Даллас Старз» одержала дома волевую победу над командой клуба «Анхайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 14 октября «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР Пропустил

Хозяева проигрывали встречу со счетом 0:3 после шайб Сильверберга на 10-й минуте, Шервуда на 14-й и гола Хенрика на 28-й, забитого в большинстве. Однако, несмотря на огромный разрыв в счете, «Даллас» смог собраться и забросил пять шайб без ответа в ворота «Анхайма», став победителем во встрече.

Авторами голов у хозяев стали Александр Радулов, на 32-й минуте удачно реализовавший большинство, Кэррик — на 34-й, Бенн — 35-й, Клингберг — на 38-й, также удачно реализовавший большинство с подачи Радулова, и Факса — на 59-й. Итоговый счет встречи — 5:3 в пользу хозяев.

Отметим: другими российскими хоккеистами «Далласа», отличившимися в матче, стали Валерий Ничушкин, сделавший одну результативную передачу, и вратарь клуба Антон Худобин, отразивший 22 броска из 25.