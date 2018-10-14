Монреаль, Канада, 14 октября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Команда хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» проиграла по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой клуба «Монреаль Канадиенз», сообщает 14 октября Матч ТВ.

(сс) Kristina Servant Вратарь хоккейного клуба «Монреаль Канадиенз»

«Монреаль» принимал «Питтсбург» у себя на арене «Centre Bell». Основные события встречи развернулись в первых двух периодах. В первом гости дважды шайбами Симона на 4-й минуте и Летанга на 16-й поразили ворота хозяев.

А во втором хозяева отыгрались и даже вышли вперед после двух шайб Томаша Татара на 21-й и 29-й минутах (последняя в большинстве) и шайбы Галлахера на 28-й, однако уже на 32-й минуте Кессел удачно реализовал большинство у гостей.

Третий период и овертайм победителя не выявил и все решилось в серии послематчевых буллитов где удачливее оказались хозяева. Итоговый счет 4:3 в пользу «Монреаля».

Отметим, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал в матче два очка двумя своими результативными передачами.