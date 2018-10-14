Санта-Клара, США, 14 октября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Технологию изготовления специальных солнечных батарей для встраивания в элементы кузова автомобиля представила компания Alta Devices, сообщает пресс-служба компании.

(сс) jill111 Солнечная погода

Компания Alta Devices, специализирующаяся на изготовлении солнечных батарей, представила новую технологию, получившую название Gen4 (четвертое поколение). Солнечные батареи, изготовленные по этой технологии, получаются достаточно прочными, гибкими и легкими для использования в автопромышленности.

Alta Devices предлагает встраивать солнечные батареи в капот, крышу и боковые панели автомобиля. В компании считают, что особенно актуальной эта технология станет для производителей электромобилей. Солнечные батареи смогут обеспечить работу всех электронных систем автомобиля, что увеличит автономность электрокаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявил, что Россия начала поставки солнечных батарей собственного производства в Европу.