Каракас, 14 октября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Венесуэлы обвинило власти США в том, что Вашингтон пытается убедить правительства других стран усилить дипломатическое и экономическое давление на Боливарианскую республику на сессии Международного валютного фонда (МВФ). Соответствующее заявление выпустила накануне, 13 октября, пресс-служба МИД Венесуэлы.

Юлий Ганф. В тесном кругу

Венесуэльские власти уверены, что встреча министров финансов Парагвая, Панамы, Мексики, Колумбии, Бразилии, Аргентины, Найаны, Италии, Германии, Канады и Великобритании в кулуарах сессии МВФ на острове Бали, была созвана министром финансов США для того, чтобы заставить эти страны усилить дипломатическую и финансовую агрессию против Венесуэлы.

В МИД Венесуэлы подчеркнули, что власти США проявляют бесчеловечную одержимость против Венесуэлы, совершенно не замечая того ущерба, который они причиняют большинству венесуэльских граждан.

Власти Боливарианской республики будут твердо стоять на защите политического и территориального суверенитета Венесуэлы, заявили в МИД этой страны.