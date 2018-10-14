Париж, 14 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. К принятию активных мер для создания приютов на холодное время года для бездомных людей призвала мэр Парижа Анн Идальго и предложила городскую ратушу в качестве одного из таковых. Это заявление Анн Идальго сделала в своем интервью, опубликованном 14 октября во французском издании Le Journal du Dimanche.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«Городская ратуша Парижа должна подать пример, показать, что можно размещать бездомных повсюду, включая дворец Республики», — сказала мэр Парижа и добавила, что по её плану в городской ратуше будет организован женский приют для бездомных, рассчитанный на 100 человек.

Также, как сообщила Анн Идальго, в настоящее время в Париже не хватает 3 тысяч мест для бездомных, половину из которых по плану создадут до конца текущего года и используют для этого помещения муниципальных органов и пустующие дома.

Кроме этого мэр намерена создать мобильные приюты и повторно провести акцию «Ночь солидарности», в ходе которой посчитать количество бездомных в городе и узнать, что им требуется.

Отметим, согласно опросу, проведённому Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции в 2012 году, в стране насчитывается 143 тысячи людей без определенного места проживания. При этом официальная перепись бездомных людей в стране не ведется.