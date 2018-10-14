Нью-Йорк, США, 14 октября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что он не устал после победы, одержанной им над американским бойцом Чейлом Сонненом. Об этом он рассказал 14 октября после поединка.

Larry Burton Федор Емельяненко

«Слава богу, все хорошо, я не устал, можно еще работать!», — сказал Федор Емельяненко. Также российский боец смешанного стиля отметил, что Чейл Соннен очень хорошо работал и грамотно перемещался в ходе поединка, что говорит о хорошей подготовке американца.

Отметим, бой между Емельяненко и Сонненом являлся полуфинальным и проходил в рамках турнира Bellator 208 в Нью-Йорке. Российский боец победил американца техническим нокаутом в конце первого раунда.

В финале гран-при Bellator Федору Емельяненко предстоит встреча с американским бойцом Райаном Бэйдером.