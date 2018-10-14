Лондон, 14 октября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Как минимум три человека стали жертвами вызванной штормом «Каллум» непогоды, сообщает 14 октября британская газета The Sun.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Как пишет издание, один мужчина утонул у побережья города Брайтон в графстве Восточный Суссекс. Другой 13 октября стал жертвой оползня возле населенного пункта Кумдуад, расположенного на западе Уэльса. Третьим погибшим стал мужчина, умерший в больнице, после того как спасатели вытащили его и прогуливавшуюся с ним в гавани города Пенат в Уэльсе женщину из воды, куда пара попала из-за разгула стихии.

По сообщениям СМИ, больше всего от «Каллума» пострадала западная часть Великобритании, где в результате вызванных штормом дождей и ветра часть домов обесточена, реки вышли из берегов, а из-за упавших деревьев и оползней поезда следуют по маршрутам с опозданием.

Отметим, согласно прогноза синоптиков, утром 14 октября ливни в западной части Британии продолжатся, и только к полудню непогода переместится в восточные и юго-восточные части страны.