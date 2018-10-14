Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. В американской компании Netflix, снимающей сериал «Железный кулак», заявили, что третьего сезона сериала не будет. Об этом сообщает Variety.

Цитата из т/с «Железный кулак». 2017. США Финн Джонс в роли Дэнни Рэнда

«Железный кулак» был одним из телесериалов, над которым Netflix работала вместе со студией Marvel Television. Первый сезон сериала состоял из 13 серий, второй — из 10.

Первый сезон «Железного кулака» был подвергнут критике за недостаточную оригинальность. Исполнительный продюсер проекта Скотт Бак попытался исправить недостатки во втором сезоне, однако спасти проект не удалось.

Напомним, что Marvel Studios и Netflix объявили о сотрудничестве в ноябре 2013 года. Компании запустили четыре сериала с супергероями во вселенной Marvel: «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж» и «Железный кулак». Всего в рамках кинематографической вселенной Marvel уже вышло более 20 фильмов и 10 сериалов.