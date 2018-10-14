Мехико, 14 октября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Новое торговое соглашение между Мексикой, Канадой и США (USMCA) не будет являться препятствием для торгового сотрудничества в отношениях с другими странами, заявил 14 октября министр иностранных дел Мескики Луис Видегарай, сообщает 14 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства Мексики.

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Как следует из сообщения, глава мексиканского МИД обсудил вопросы двустороннего сотрудничества со своим китайским коллегой Ван И и в ходе беседы заявил, что Мексика является суверенным государством и строит свою внешнюю политику исходя из этой предпосылки. А потому Луис Видегарай уверен, что отношения между Китаем и Мексикой будут расти и укрепляться.

«Касаясь договора Соединенных Штатов, Мексики и Канады, министр иностранных дел Видегарай отметил, что ни одно из его положений не является препятствием для двусторонних отношений или экономических обменов, которые Мексика поддерживает на суверенной основе с другими странами», — говорится в сообщении мексиканского МИД.

Ван И в свою очередь подчеркнул, что отношения двух стран являются хорошим, что обусловливается частыми мексиканско-китайскими контактами на самом высоком политическом уровне и «успешным обменом государственными визитами». Все это, по мнению Ван И, поспособствовало значительному прогрессу в инвестиционной и экономической областях отношений Китая и Мексики.

Отметим, Мексикой, Канадой и США заключили в начале октября новое совместное торговое соглашение (USMCA) взамен Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Тогда, по итогам заключения нового соглашения, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что оно содержит положение, которое дает Вашингтону право вето в отношении Канады и Мексики. На практике, как рассказал тогда Уилбур Росс, это означает, что если одна из стран заключит сделку со страной имеющей «нерыночную экономику», другие имеют право выйти из соглашения.