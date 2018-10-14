Таллахасси, США, 14 октября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Ураган «Майкл» повредил ангары ВВС США на военной базе во Флориде, в которых находились истребители пятого поколения F-22 Raptor, сообщает Air Force Times.

Самолет ВВС США

Больше всего от урагана «Майкл», прошедшего по Южному побережью США, пострадали штаты Северная Каролина, Джорджия, Вирджиния и Флорида. В СМИ появились фотографии с поврежденными ангарами на военной базе «Тиндалл» во Флориде.

Представитель ВВС США Энн Стефанек подтвердил, что в ангарах находятся истребители пятого поколения F-22 Raptor, а также истребители QF-16 и турбовинтовые самолеты Mitsubishi MU-2. Представитель ВВС США не назвал точное число пострадавших машин, отметив, что военнослужащие еще не оценили урон от урагана.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября ураган «Майкл» обрушился на американские штаты, находящиеся на Южном побережье. По данным федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям, к 13 октября число жертв урагана увеличилось до 17 человек.