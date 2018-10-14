Лондон, 14 октября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Совет министров иностранных дел стран Евросоюза планирует 15 октября официально утвердить новый санкционный режим в отношении России за применение химического оружия, сообщает 14 октября пресс-служба МИД Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как следует из распространённого пресс-релиза, на заседании глав МИД стран ЕС планируется подписание документа, предусматривающего введение нового санкционного режима, предложенного «Великобританией и Францией после нападений в Сирии и Солсбери».

Также в пресс-службе британского МИДа отмечено, что глава внешнеполитического ведомства страны Джереми Хант планирует поблагодарить в воскресенье на территории загородной резиденции своих коллег из Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Словении, Хорватии и Румынии «за их поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия раз и навсегда». Джереми Хант сделает это для того чтобы гарантировать быструю реализацию новых санкций «в отношении конкретных лиц и организаций, ответственных за применение и распространение химического оружия во всем мире».

Кроме этого на вышеуказанной встрече глава внешнеполитического ведомства Британии планирует сообщить своим коллегам о необходимости ускорения обсуждения нового режима санкций против России, связанного с деятельностью в киберпространстве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 октября СМИ сообщили о том, что парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, который даст возможность уголовного преследования граждан за их «пророссийскую» позицию.