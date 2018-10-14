Киев, 14 октября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Три главных «украинских бренда», от которых «сейчас больше всего корчит Москву», — это Вооруженные силы и Нацгвардия Украины, а также украинская автокефальная церковь, написал 14 октября в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

По мнению Порошенко, автокефальная церковь — настолько важный в данном смысле «украинский бренд», что президент России Владимир Путин даже собрал по её поводу Совет безопасности России для того, чтобы якобы принять решение о сохранении «пятой колонны внутри Украины».

Отметим, ранее 11 октября Константинопольский синод в Стамбуле принял решение о предоставлении УПЦ автокефалии и снял анафему с глав двух неканонических церквей Украины — митрополита Макария, который является предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви, и патриарха Киевского Филарета, который представляет Украинскую православную церковь Киевского патриархата.