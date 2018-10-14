Киев, 14 октября, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Звание генерала присвоено начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмиле Шугалей президентом Петром Порошенко. Соответствующие приказы в отношении некоторых военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов опубликованы на официальном сайте украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Шугалей стала генерал-майором медицинской службы. В 2004 году звание генерала было присвоено другой украинской женщине — Татьяне Подашевской, возглавлявшей на тот момент департамент общественных связей МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что 55 тыс. женщин проходят службу в рядах Вооружённых сил Украины.

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