Лондон, 14 октября, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Белка присутствовала на встрече экологического комитета парламента Лондона. Запись из зала заседаний опубликована в Twitter сотрудника городской администрации Джилса Бродбена.

Никита Устинов ИА Красная Весна Белка за трапезой

Зверек несколько раз вбегал и выбегал из комнаты заседаний, уточняет UPI. Очевидцы сочли появление белки вполне уместным: встреча была посвящена в том числе и воздействию аэропорта Хитроу на окружающую среду.

Советник Партии зеленых Каролин Рассел заявил, что белка, судя по всему, хочет убедиться: голос дикой природы также представлен на встрече.

https://twitter.com/MediaGulch/status/1050357997413777408

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании также озаботились сокращением пищевых отходов. Принят государственный план, согласно которому к 2026 году все крупные представители продовольственного рынка должны ввести сокращение пищевых отходов.

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