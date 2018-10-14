Москва, 14 октября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу не стоит беспокоиться за безопасность Атлантики и демонстрировать России возможности по защите региона. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), комментируя соответствующее заявление главкома объединённых сил НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Атлантика может быть спокойна. Никто ей точно не угрожает», — сказал Морозов.

Он отметил, что Россия в настоящее время мобилизовала весь военный потенциал для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. А вот США, используя мифическую российскую угрозу как предлог, стремятся подчинить себе Восточную Европу.

Россия преподносится как «милитаристская держава», пытающаяся покорить мир. На самом деле Москва выстраивает отношения с другими странами исключительно основе доверия и добрососедства, добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кёртис Скапаротти заявил, что крупнейшие учения НАТО в Норвегии призваны показать России военный потенциал альянса. Он добавил, что страны НАТО «защитят» Атлантику от расширения присутствия России.