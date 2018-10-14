В Пентагоне опровергли применение запрещённых боеприпасов в Сирии
Вашингтон, 14 октября, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Возглавляемая США коалиция применяет в Сирии только соответствующие правилам ведения войны боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.
Он отметил, что силы коалиции наносят лишь «обоснованные удары» по военным целям. При этом, в соответствии с положениями международного гуманитарного права, оцениваются военная необходимость атак, их «гуманность, пропорциональность и избирательность».
«Все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения и соответствуют правилам ведения войны», — сказал Робертсон ТАСС.
Представитель оборонного ведомства отметил, что применение коалицией конкретных типов вооружений и боеприпасов не подлежит публичному обсуждению.
Как сообщало ИА REGNUM, город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подвергся авиаударам коалиции США. В местных СМИ и соцсетях отмечалось, что при атаке использовались бомбы с запрещенным белым фосфором.