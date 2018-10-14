Вашингтон, 14 октября, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Возглавляемая США коалиция применяет в Сирии только соответствующие правилам ведения войны боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он отметил, что силы коалиции наносят лишь «обоснованные удары» по военным целям. При этом, в соответствии с положениями международного гуманитарного права, оцениваются военная необходимость атак, их «гуманность, пропорциональность и избирательность».

«Все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения и соответствуют правилам ведения войны», — сказал Робертсон ТАСС.

Представитель оборонного ведомства отметил, что применение коалицией конкретных типов вооружений и боеприпасов не подлежит публичному обсуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подвергся авиаударам коалиции США. В местных СМИ и соцсетях отмечалось, что при атаке использовались бомбы с запрещенным белым фосфором.