Вашингтон, 14 октября, 2018, 03:34 — ИА Регнум. Американский пастор Эндрю Брансон попросил «сверхъестественной мудрости» для президента США Дональда Трампа в молитве, произнесенной на встрече с главой государства в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

Жанна Ломбард. Подпольное крещение. 1925

В Овальном кабинете пастор, вернувшийся из заключения в Турции, опустился перед Трампом на колени. Он попросил у бога дать президенту мудрости, смелости и силы, чтобы тот сумел воплотить в жизнь все свои планы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября турецкий суд освободил Брансона из-под стражи. Пастор обвинялся в поддержке организации проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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