Вашингтон, 14 октября, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Вашингтон не заключал с Анкарой каких-либо договоренностей, касающихся освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Сообщение об этом написал в своем микроблоге президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

«Никакой договоренности с Турцией об освобождении и возвращении пастора Эндрю Брансона не было. Я не заключаю сделок в обмен на освобождение заложников», — отметил Трамп в Twitter.

Вместе с тем в США высоко оценили освобождение пастора, добавил он и выразил надежду, что отношения США и Турции станут «хорошими» или «даже великолепными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти освободили из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона. Он отбывал по обвинению в поддержке организации Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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