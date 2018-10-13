Раменское, Московская область, 14 октября, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Заводчица собак найдена мертвой в поселке Быково Раменского района Подмосковья. На женщину напали её питомцы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Эдвин Генри Ландсир. Запыхавшиеся бойцовские собаки. 1839

Трагедия произошла 13 октября на территории частного домовладения. По предварительным данным, собаки породы бордоский дог набросились на хозяйку и покусали её. Травмы оказались для женщины смертельными.

На месте происшествия работают следователи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Женщина, по словам соседей, держала около 40 собак. Знакомые погибшей шокированы произошедшим. Они отмечают, что у заводчицы был «симбиоз» с животными, передает РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в подмосковной Коломне от укусов собаки скончался полуторагодовалый мальчик. Вместе с матерью он был в гостях, хозяйская собака выбралась из вольера и напала на него. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

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