Киев, 13 октября, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Американский актёр и политик Арнольд Шварцнеггер, прибывший 13 октября в Киев на бизнес-форум Olerom Forum Onе, встретился с мэром столицы Украины Виталием Кличко. Об этом сообщил сам бывший профессиональный боксер на странице в соцсети Facebook.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко и Арнольд Шварцнеггер

По его словам, актер Шварценеггер, который впервые посетил украинскую столицу, находился в хорошем настроении.

«Мы (Шварцнеггер и Клично) с радостью встретились, прогулялись и пообедали, — написал мэр Киева. — Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать дольше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Киев прибыл известный американский актёр и политик Арнольд Шварцнеггер. Голливудский артист планирует посетить бизнес-форум Olerom Forum Onе.

Читайте также: Актёр Шварцнеггер впервые посетил Киев