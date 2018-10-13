Луганск, 13 октября, 2018, 22:33 — ИА Регнум. В результате миномётного обстрела поселка Марьевка погибла женщина 1971 года рождения и её дочь 2001 года рождения. Об этом, как передает «Луганский информационный центр», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«13 октября в 17.45 в результате обстрела из миномета калибра 120 мм (выпущено восемь мин) с направления Золотое по н.п. Марьевка погибли две гражданские женщины: 1971 г.р. и 2001 г.р. Это мать и ее дочь», — рассказал Марочко.

По его словам, преступный приказ обстреливать дома мирных жителей отдал командир 14 отдельной механизированной бригады по фамилии Войченко.

«Циничный обстрел целенаправленно производился по жилому району в вечернее время выходного дня, когда люди находились в своих домах, занимаясь домашним хозяйством в канун большого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы», — отметил Марочко.

Представитель Народной милиции ЛНР обратился к международным организациям с просьбой дать оценку действиям украинских карателей:

«Народная милиция ЛНР призывает международные организации, в том числе Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Комитет по правам человека ООН, дать объективную оценку действиям украинской стороны, повлекшим за собой гибель мирных жителей».

Напомним, по данным ОБСЕ, за минувшую неделю в Донбассе погибло трое детей, ещё один получил ранения.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала 6,6 тысячи нарушений перемирия в Донбассе за неделю