ДНР: боевики 72 бригады ВСУ убили двух мирных жителей
Донецк, 13 октября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Боевики ВСУ расстреляли под Донецком двух мирных жителей и угнали их автомобиль, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.
«Двое боевиков 72 бригады в районе населенного пункта Опытное убили двух гражданских лиц с целью завладения их транспортным средством», — рассказал представитель ДНР.
По его словам, тела убитых злоумышленники спрятали в багажнике машины, а затем, так и не сумев от них избавиться, просто бросили вместе с автомобилем.
Безсонов отметил, что личности боевиков установлены, они объявлены в розыск.
Напомним, за сутки 12 октября украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР. В результате обстрелов сгорел один жилой дом.
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