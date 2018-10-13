Пушкин, Санкт-Петербург, 13 октября, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел вечером 13 октября на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Огнем охвачено 500 кв. метров, с ним борются более ста человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Как рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 18:02 мск. Загорелся трехсекционный склад по адресу Восточный проезд, д. 18.

Одна часть горящего ангара дощатая, высотой 5 метров, центральная часть — цельнометаллическая, высотой 10 метров и третья часть — кирпичная, высотой 5 метров. Горение происходит в центральной части.

В ходе тушения пожара его ранг повышался до повышенного №2, но в 21:13 ранг снижен до №1.

«Проводятся работы по проливке, разборке горевших конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в Главке МЧС.

К ликвидации пожара привлечено от разных оперативных служб 120 человек личного состава и полтора десятка единиц спецтехники.

«Горит в Славянке (микрорайон в Пушкинском районе Петербурга, — прим. ИА REGNUM ) в промзоне. Там есть что-то деревообрабатывающее, очень похоже, что оно. Но не уверена. Горит сильно», — пишет одна из горожанок в соцсети.

«В Славянке вонища на весь район», — добавляет другой местный житель.

«Горит пилорама <…> Причина возгорания может быть любая: могли бросить окурок, могла замкнуть цепь электричества, могли что-то натворить нелегалы — там работает много выходцев со Средней Азии», — предполагает еще один горожанин.