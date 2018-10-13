Киев, 13 октября, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Константинопольский патриархат не снимал анафему с главы украинских раскольников Филарета, заявил представитель УПЦ Московского патриархата Архиепископ Нежинский и Прилукский Климент 12 октября в интервью ресурсу «Главновости».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Филарет

"Мне вчера было удивительно слышать интерпретацию и решение, которое принял Константинопольский синод. В частности, заявление, что с Филарета была снята анафема, поскольку в тех документах, которые были опубликованы, слово «анафема» нигде не присутствовало. Речь шла о тех запрещениях, которые были положены на Филарета еще до наложения на него анафемы — в 1992 году», — рассказал священник.

Он также отметил странные заявления высокопоставленных украинских политиков по поводу получения Украиной томоса об автокефалии:

«Автокефалию никто не предоставлял, томосов никто не выдавал», — отметил Климент.

Напомним, синод Константинопольского патриархата, собиравшийся с 9 по 11 октября, вместо того, чтобы предоставить украинским раскольникам автокефалию, провозгласил Украину своей канонической территорией. «Снятие анафемы» с Филарета фактически означает его «разжалование» в монахи, считают эксперты.

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