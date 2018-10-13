Ужгород, Украина, 13 октября, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Украина в ближайшее время даст предварительное согласие на кандидатуру нового посла Венгрии, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин на брифинге в Ужгороде, сообщило 14 октября издание «Европейская правда».

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«Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (министр иностранных дел Венгрии — ИА REGNUM ) сказал, что он уже активно учит украинский язык», — рассказал Климкин.

Напомним, 3 сентября стало известно, что Будапешт принял решение направить на Украину государственного секретаря МИД Венгрии Иштвана Ийдярто. Он родился в украинском Берегово в 1963 году.

Напомним, Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово, а Венгрия выслала в ответ первого секретаря украинского посольства.

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