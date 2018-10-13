Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы
Уфа, 13 октября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. В аэропорту Уфы совершил аварийную посадку самолет Airbus A-321, выполнявший рейс Анталья — Уфа. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Jozef Tóth
Аэропорт. Уфа
По данным ведомства, причина ЧП — неисправная гидравлическая система шасси.
«Посадка прошла согласно расписания, в штатном режиме, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».
Другие подробности пока неизвестны.
Читайте также: В Москве вынужденно сел летевший в Ханты-Мансийск Sukhoi Superjet 100