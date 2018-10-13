Уфа, 13 октября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. В аэропорту Уфы совершил аварийную посадку самолет Airbus A-321, выполнявший рейс Анталья — Уфа. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Jozef Tóth Аэропорт. Уфа

По данным ведомства, причина ЧП — неисправная гидравлическая система шасси.

«Посадка прошла согласно расписания, в штатном режиме, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

Другие подробности пока неизвестны.

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