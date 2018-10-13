Москва, 13 октября, 2018, 20:45 — ИА Регнум. У российской стороны нет данных о том, живы ли в настоящее время бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Право знать!» на телеканале «ТВ-Центр».

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM Юлия Скрипаль

"Они (Скрипали) — реальные люди, — сказала Захарова. — Раньше были живыми, сейчас я не знаю».

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что российская сторона также не знает, где находятся эти люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в больницу Солсбери были госпитализированы в тяжёлом состоянии экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон поспешил обвинить в причастности к инциденту Москву, заявив, что Скрипали якобы были отравлены произведённым в России нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Никаких «доказательств» до сих пор не предоставлено.

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