Санкт-Петербург, 13 октября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. В субботу, 13 октября 2018 года, исполнилось 300 лет главной и самой известной магистрали Санкт-Петербурга — Невскому проспекту. Дата праздника была установлена на основе исторических документов: по указу императора Петра I от 2 октября (13 октября по новому стилю) 1718 года было открыто сквозное движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры.

Дарья Драй ИА REGNUM Угощения на Невском проспекте

Прошло 300 лет, и за этот время Невский проспект безоговорочно был и остается одним из символов Петербурга, который обязателен к посещению для всех, кто приезжает в город хотя бы на день. Ни один другой старый и новый проспект Северной столицы не может состязаться с Невским по популярности и любви.

На Невском проспекте — 195 зданий, у каждого из них — своя интересная, славная, порой, трагическая, история. Ежедневно по Невскому проспекту проходит и проезжает почти два миллиона человек. Невский проспект воспет в стихах, повестях и романах, нашел отражение в изобразительном искусстве и художественной фотографии.

Перед празднованием 300-летия в ходе онлайн-голосования горожане выбрали логотип юбилея Невского проспекта, которое, кстати, будет отмечаться различными мероприятиями в оставшиеся до конца года месяцы. Победителем голосования стал логотип, стилизованный под уличную табличку с именем проспекта, а название события в рамках праздника стилизовано под номер дома.

Дарья Драй ИА REGNUM «Пушкин» на Невском

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, утром 13 октября празднование 300-летия Невского проспекта началось с торжественного молебна у Казанского собора, который провел Епископ Петергофский Серафим. Он зачитал приветственное слово от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Дарья Драй ИА REGNUM Епископ Петергофский Серафим

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов зачитал поздравление врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербург Константин Серов

«Невозможно понять дух Петербурга, не прогулявшись по Невскому проспекту. Здесь бьет пульс нашего города, здесь центр культурной и общественной жизни. Невский стал свидетелем великой истории России, наших славных побед, — говорится в поздравлении Александра Беглова. — Сегодня, как и три века назад, Невский проспект остается главной артерией Петербурга, музеем под открытым небом. Наша задача — сохранить это наследие для будущих поколений».

Перед собравшимися выступил народный артист России, экс-глава городского комитета по культуре Николай Буров.

«Он очень шумный, он разный, он трудяга, он извозчик, он банкир, он учитель, но самое главное качество Невского проспекта — он удивительно духовен», — сказал Буров.

Дарья Драй ИА REGNUM Народный артист РФ Николай Буров

После официальной части на Невском проспекте состоялось театрализованное костюмированное представление «Мелодия Невского проспекта», на нем читались стихи русских поэтов о Петербурге и Невском проспекта.

Дарья Драй ИА REGNUM Артист в костюме Петра I

Затем прошла акция «Народный хор» с исполнением песен о Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное представление на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Участники представления на Невском проспекте

Как уже говорилось, этим днем мероприятия к юбилею главной «першпективы» города не ограничиваются.

300-летию Невского проспекта посвящен музыкально-просветительский проект «Музыка храмов Санкт-Петербурга». В нем принимают участие представители восьми конфессий, в чьих музыкальных традициях пройдут концерты духовной музыки в исторических храмах города.

С 27 октября по 5 ноября пройдет Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», посвященный 300-летию Невского проспекта. Он начнется концертом хоровых коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств.

Дарья Драй ИА REGNUM Артист в образе Пушкина

В ноябре-декабре на улицах Большая Морская и Малая Конюшенная будет развернута выставка архивных фотографий Невского проспекта.

Ещё одним событием в честь 300-летия Невского проспекта станет V Петербургский Ресторанный фестиваль, который состоится с 1 по 30 ноября 2018 года. Около сотни ресторанов презентуют тематические сеты под лозунгом «Невский 300».