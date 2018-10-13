Уфа, 13 октября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Врио главы Башкирии Радий Хабиров 13 октября официально представлен жителям республики. Церемонию в доме Государственного собрания — Курултая провёл полпред президента России в Приволжском ФО Игорь Комаров.

Gsrb.ru Радий Хабиров

В своём выступлении полпред отметил заслуги прежнего главы Башкирии Рустэма Хамитова. По го словам, республика за последние восемь лет добилась серьёзных успехов. В 2015 году прошли крупные международные мероприятия — саммиты ШОС и БРИКС. А объявленный Хамитовым в 2010 году курс на демократизацию всех сфер республиканской жизни «позволил вернуть доверие граждан власти и государственным институтам».

Что же касается Радия Хабирова, то полпред назвал его профессионалом, руководителем, который способен освоить самые разные направления работы — «от местного самоуправления до федерального уровня». И выразил надежду на то, что в Башкирии у врио главы есть все условия для достойной и успешной работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рустэм Хамитов 11 октября добровольно ушёл в отставку. Врио главы республики был назначен Радий Хабиров, который к тому моменту являлся мэром подмосковного города Красногорска.