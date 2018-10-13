Ташкент, 13 октября, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указа, согласно которому с 1 ноября 2018 года повышаются размеры заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий в 1,1 раза, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост зарплаты

Указ издан «в целях повышения доходов и уровня жизни населения, усиления государственной поддержки социально уязвимых слоев населения, а также обеспечения опережающего повышения размеров заработной платы низкооплачиваемых работников».

«Установить с 1 ноября 2018 года на территории Узбекистана минимальные размеры заработной платы — 202 730 сумов в месяц (один доллар — 8200 сумов), пенсии по возрасту — 396 500 сумов в месяц, пособия инвалидам с детства в размере 396 500 сумов в месяц, пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 243 300 сумов в месяц», говорится в документе.

Как отмечается в документе, расходы, связанные с повышением заработной платы производятся за счет госбюджета республики и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.

Хозрасчетным предприятиям и организациям рекомендовано производить повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой.

Последний раз размеры минимальной зарплаты поднимались в среднем на 10% в июле 2018 года.