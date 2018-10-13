Кампала, 13 октября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Правительство Уганды после череды долгосрочных планов по введению собственной печати национальной валюты — угандийского шиллинга — в конце концов смогло реализовать задуманное. Между Германией и Угандой был подписан договор об официальном начале печатания денежных знаков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Правительство Уганды начало разрабатывать планы по созданию национальной валюты еще в 2000 году, однако они были приостановлены по различным обстоятельствам, включая отсутствие стран-партнеров, которые согласились бы печатать новую угандийскую валюту.

Помимо новой валюты, государство начнет печатать некоторые виды документов, такие как паспорта, государственные и частные чеки.

Церемония подписания соглашения между правительством Уганды и немецкой компанией Veridos Identity Solutions Group произошло в резиденции президента страны в городе Энтеббе. На церемонии присутствовал и сам президент Уганды ЙовериМусевени.

После подписания договора президент Мусевени отметил, что данное соглашение поможет сэкономить большое количество денежных средств, которые тратятся на печатание различных документов и банкнот в западных странах. По словам главы страны, Уганда долгое время использовала валюту, печатавшуюся заграницей. В среднем ежегодные затраты на печатание угандийских денег составляли 25 миллионов долларов США.