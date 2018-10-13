Ханой, 13 октября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. По приглашению президента Индонезии Джоко Видодо 11-го октября премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук принял участие в встрече лидеров АСЕАН в преддверии ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка. Также в встрече приняли участие генеральный секретарь ООН, генеральный секретарь АСЕАН, исполнительный директор МВФ и председатель Всемирного банка, сообщает вьетнамское издание «Занчи».

Michał Józefaciuk Нгуен Суан Фук

В ходе выступлений, главы ООН, МВФ и Всемирного банка высоко оценили усилия стран АСЕАН по предварению в жизнь целей устойчивого развития, особенно выделив Вьетнам, назвав его примером устойчивого развития.

Нгуен Суан Фук заявил, что прошедший во Вьетнаме Всемирный экономический форум АСЕАН показал, что у регионального объединения сеть свои преимущества, которые можно и нужно использовать для перехода в «эпоху 4.0». Вьетнам активно сотрудничает со странами АСЕАН по части выполнения плана Сообщества АСЕАН до 2025 г. Он включает в себя пять приоритетных направлений, совпадающих с Целями устойчивого развития, а именно — развитие собственных сил, инфраструктуры, устойчивого производства и потребления, ликвидации бедности и рационального использования природных ресурсов.