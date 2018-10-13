Стокгольм, 13 октября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства иностранных Швеции, Расмус Эльянскуг, заявил шведскому телевизионному каналу SvT о том, что правительство будет настаивать на расследовании о пропаже саудовского журналиста Ямала Хашогги. Как сообщает SvT 12 октября, пресс-секретарь сообщил, что в деле «довольно много вопросов», а также что дело Хашогги имеет отношение к Европейскому союзу, а значит, и к Швеции. Министр иностранных дел Швеции, Маргот Вальстрём, пока воздержалась от комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Ранее стало известно, что саудовский журналист Ямал Хашогги, известный своей критикой в адрес Саудовской Аравии, пропал после визита в посольство своей страны в Турции.