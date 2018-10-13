Иерусалим, 13 октября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Министерство финансов Израиля зафиксировало дефицит бюджета страны в размере 3,35% ВВП, что превышает установленный ранее порог в 2,9%. Сложившаяся ситуация связана с низкими налоговыми поступлениями за сентябрь. Об этом 11 октября сообщило израильское информационное агентство Israel HaYom с ссылкой на пресс-службу министерства финансов страны.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Спокойствие, только спокойствие!

Сообщается, что в связи с государственными праздниками в сентябре в Израиле были объявлены налоговые каникулы. Как отмечают в министерстве финансов Израиле, если бы не отсрочка налоговых выплат, дефицит бюджета составил бы не $2,3 млрд, а в четыре раза меньше.

Однако ряд экспертов полагает, что возросший дефицит связан не с налоговыми поступлениями, а со структурными изменениями в экономике страны. В преддверии выборов данная тенденция вызывает у политиков особые опасения.