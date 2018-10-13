Иерусалим, 13 октября, 2018, 19:17 — ИА Регнум. 11 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с руководством компании Intel. Израильский премьер принял представителей всемирно известной корпорации в своей канцелярии в Иерусалиме. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, главной темой встречи стали вопросы развития сферы инновационных технологий.

JiahuiH Intel

Временно исполняющий обязанности генерального директора Роберт Свон подчеркнул, что Израиль является мировым научно-исследовательским центром для сотен ведущих компаний. Свон также выразил надежду на укрепление сотрудничества между корпорацией и правительством Израиля.

В ходе беседы с руководством Intel Нетаньяху дал высокую оценку работе компании. «Intel — инновационная компания, а Израиль — страна инноваций, — заявил израильский премьер, — …Я думаю, вы были одними из первых, кто увидел огромный потенциал в Израиле». Кроме того, глава правительства отметил, что компания инвестировала $38 млрд в израильский хай-тек, что принесло «грандиозные результаты».

Известно, что инициатором встречи выступило руководство израильской технологической компании Mobileye, которую Intel выкупил в 2017 году за $15.3 млрд.