Актёр Шварцнеггер впервые посетил Киев
Киев, 13 октября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Известный американский актёр и политик Арнольд Шварцнеггер прилетел в Киев на бизнес-форум Olerom Forum Onе, сообщило 13 октября издание Strana.ua.
Цитата из х/ф «Терминатор 3: Восстание машин». Реж. Джонатан Мостоу. 2003. США, Германия, Великобритания, Япония
Арнольд Шварцнеггер
Журналисты отметили, что в аэропорту гостя встречал мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, 11 октября Шварцнеггер извинился перед всеми женщинами, с которыми он развязно вёл себя в прошлом.
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