Кейптаун, 13 октября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. 11 октября министр иностранных дел ЮАР Линдиве Сисулу заявила, что ее страна готова предложить помощь Зимбабве, как только об этом официально попросит их правительство.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

«Что касается Зимбабве, мы всегда готовы оказать помощь народу этой страны. У нас сложились очень дружественные отношения. Им стоит только попросить о нашей помощи», — приводит слова министра новостное агентство «African News Agency».

«Только когда власти Зимбабве официально попросят о помощи, только тогда мы будем в состоянии предпринять все возможные действия. Стабильность в данной стране входит в сферу наших интересов».

В последнее время Зимбабве находится на пороге экономического кризиса: в стране не хватает топлива, на заправочных станциях постоянные очереди, наблюдается дефицит продуктов массового потребления. В ходе череды протестов со стороны населения полиция задержала многочисленных активистов от профсоюзов. К тому же, на страну обрушилась эпидемия холеры.