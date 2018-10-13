Киев, 13 октября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Политик Петр Порошенко, который в 2014 г. возглавил Украину, после окончания средней школы поступил в «высшую мореходку» и даже дослужился до «старшины кубрика». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам глава государства во время выступления в Херсонской государственной морской академии.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Я поступил в высшую мореходку (после окончания школы), — отметил Порошенко. — Даже успел стать старшиной кубрика».

По его словам, «судьба лишила его морской стези», так как во время учебы в «высшей мореходке» пришли документы о приеме его в институт Международных отношений.

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