Барнаул, 13 октября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Прогноз алтайских синоптиков о шквалистом ветре сбылся. Сегодня, 13 октября, из-за непогоды в регионе возникло несколько ЧП. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, прежде всего речь идёт о нескольких серьёзных пожарах: жилые дома сгорели в двух населённых пунктах. Также пожарные ликвидируют огонь в пригороде Барнаула.

Степной пожар

По данным пресс-службы губернатора, в посёлке Кубанка Калманского района в результате сельхозпала загорелись два частных дома. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

«Граждане, чьё жилье пострадало от огня, временно размещены в местной школе, организовано питание», — отметили в правительстве региона.

Также от огня пострадали частный дом и два нежилых строения в посёлке Володарка Топчихинского района. Кроме того, возгорание сухой травы пришлось ликвидировать на пустыре в районе улицы Власихинская краевого центра. Есть информация о пожаре в посёлке Затон.

Местные власти заверяют, что обстановка с пожарами в регионе находится под контролем властей и специальных служб. Однако помимо пожаров, штормовые порывы ветра принесли немало бед в виде поваленных деревьев, сорванных крыш и покорёженных сорванными конструкциями автомобилей. О жертвах пока ничего не сообщается.