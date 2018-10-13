Ужгород, Украина, 13 октября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Публикация списка украинских чиновников, имеющих венгерское гражданство на сайте «Миростворец» является неприемлемой, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 октября во время пресс-конференции в Ужгороде, сообщило издание «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Климкин отметил, что согласно украинскому законодательству люди с двойным гражданством не имеют права работать в органах власти, но их всё же нельзя считать теми, кто борется против Украины:

«Я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей, или обвинять их в сепаратизме… Меня волнует, что появляется сравнение венгров, которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны чётко сказать, что это не одно и то же», — считает чиновник.

Руководитель МИД Украины отметил, что ему не известно, откуда «Миротворец» взял список чиновников с двойным гражданством.

Глава союза венгров Украины Василий Брензович, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что публикации подобных списков вредят образу Украины на международной арене.

Напомним, сайт «Миротворец», созданный при поддержке МВД Украины, опубликовал список граждан Украины имеющих второе, венгерское, гражданство. Отметим, что на данном сайте публикуются данные неугодных киевскому режиму. В ряде случаев занесение в базу «Миртоворца» оборачивалось гибелью людей.

Напомним также, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил ввести уголовную ответственность для граждан Украины, имеющих второе российское гражданство.

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