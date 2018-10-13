Амстердам, 13 октября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Группа ученых обнаружила в бирманском янтаре хорошо сохранившееся тело улитки, возраст которой составляет около 99 млн лет. Описание находки опубликовано в журнале Cretaceous Research.

blueviking63 Янтарь с ископаемыми вкраплениями

Группа ученых под руководством Лиды Син из Китайского геологического университета зафиксировала первую находку сохранившегося тела улитки мелового периода. Ученые предположили, что улитка попала в янтарь еще живой, что позволило законсервировать и сохранить в янтаре не только раковину, но и мягкое тело.

Анализ строения раковины позволил предположить, что улитка относится к семейству Cyclophoridae. Современные представители этого семейства обитают в тропических и субтропических географических поясах по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось добиться передачи памяти между морскими улитками путем пересадки молекул рибонуклеиновой кислоты.