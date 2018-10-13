«Принципиально на украинском языке» — глава раскольников о богослужениях
Киев, 13 октября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. После создания раскольничьей «Украинской православной церкви», новая структура будет проводить обряды принципиально на украинском языке, заявил глава организации «Киевский патриархат» Филарет 12 октября, сообщил украинский «Пятый канал».
Во время визита в тернопольскую область Филарет заявил:
«Богослужебный язык принципиально должен быть украинский и проповедь украинская».
При этом глава раскольников оговорил возможность использования в некоторых случаях русского и церковно-славянского языков, отметив, что притеснений по языковому принципу не будет.
Напомним, в 2016 году глава Украинской православной церкви Онуфрий выступил против украинизации церкви, заявив, что в православных церквях других стран службы проводят на старом языке:
«Богослужение проводится на старых языках везде: в Греции — на старогреческом, В Грузии — на старогрузинском, В Англии — на староанглийском, а мы — на старославянском. Даже румыны и молдаване служат на языке, изобилующем старославянизмами. Мы служим на том языке, на котором служили наши предки. И не будем этого менять».
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