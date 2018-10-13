Мехико, 13 октября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. С критикой в адрес форварда футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси как лидера национальной сборной Аргентины выступил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, сообщает 13 октября в передаче мексиканского телевидения La Ultima Palabra.

Soccer.ru Плакаты держат плакаты с изображениями Месси и Марадоны

«Давайте больше не будем обожествлять Месси», — заявил знаменитый футболист.

По словам Марадоны, Месси пытается показать себя лидером на футбольном поле, однако перед разговором с партнерами может уйти поиграть в Плэйстейшн. Также, как считает легендарный бывший форвард сборной Аргентины, бессмысленно делать лидером сборной человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем.

«За «Барселону» играет один Месси, за сборную Аргентины — другой», — заключил Диего Марадона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ распространили информацию о том, что руководство клуба «Барселона» готовит новый контракт с Лионелем Месси рассчитанный до 2022 или 2023 года.