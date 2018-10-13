Киев, 13 октября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в конституцию его страны, которые должны закрепить «евроатлантическое стремление украинского народа», будут приняты в самое ближайшее время. Об этом Порошенко заявил сегодня, 13 октября, выступая в Херсонской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

Напомним, что Порошенко подготовил законопроект, который вносит изменения в конституцию Украины. Изменения вносятся в преамбулы, ряд статей и переходные положения. Все эти изменения, по мнению Порошенко, должны зафиксировать «выборы Украины и её место как члена европейской семьи», а также курс Украины на интеграцию в военный блок НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент Украины, кабинет министров и Верховная рада в любом случае.

Изменение конституции Украины процесс длительный. Сперва изменения должны быть предварительно приняты Верховной радой и направлены в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений.

Затем законопроект об изменениях возвращается в Раду и она должна принять его в первом чтении как минимум 226 голосами. Если конституционные изменения приняты в первом чтении, то для их дальнейшего утверждения во втором чтении за них должны проголосовать как минимум 300 депутатов.

Порошенко напомнил, что несколько недель назад Верховная рада уже поддержала предложение Порошенко об изменениях в конституцию Украины. «За» проголосовали 321 депутат, что гораздо больше необходимого конституционного большинства.

Теперь Порошенко обращается к Конституционному суду Украины и выражает надежду, что судьи в ближайшее время сделают всё для того, чтобы законопроект о конституционных изменениях вернулся в Верховную раду и был принят в первом чтении.