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Киев, 13 октября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Копию распоряжения киевской областной государственной администрации о привлечении жителей Киевской области к участию в «молебне за Украину» опубликовала политический эксперт Елена Дьяченко 13 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819-1823

В документе, адресованном руководителям органов местного самоуправления, изложена просьба:

«Обеспечить прибытие максимально возможной делегации для участия в мероприятии от каждого населённого пункта».

Киевские власти также потребовали обеспечить людей транспортными средствами и питьевой водой.

Местом сбора «верующих» указана Софиевская площадь Киева у памятника Богдану Хмельницкому.

Елена Дьяченко отметила, что украинские чиновники по разнарядке собирают массовку «Киевскому патриархату», чем прямо нарушают конституцию страны. Эксперт процитировала выдержку из 35 статьи основного закона Украины:

«Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством как обязательная».

Напомним, 14 октября в Киеве в 9:30 мск «молебен за Украину» проведёт глава раскольничей организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, известный как Филарет. Также в этот день в столице Украины состоится неонацистский марш, кроме того, раскольники угрожают захватить Киево-Печерскую лавру, принадлежащую Украинской православной церкви.

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