Москва, 13 октября, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Французский полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Йоан Молло поддержал Александра Кокорина, находящегося пол стражей, 13 октября через Instagram своего партнера по клубу Алана Чочиева.

Fc-zenit.ru Йоан Молло

«Хочу поддержать тебя», — написал Йоан Молло в Instagram Чочиева.

Также француз подчеркнул, что он жил рядом с Кокориным 8 месяцев и потому он знает, что Александр Кокорин — отличный парень. Кроме этого полузащитник «Крыльев Советов» отметил, что находящийся под стражей Кокорин всегда думал о своей семье и друзьях, а также пожелал партнёру по клубу скорейшего возвращения и отправил ему всю свою поддержку.

«Ciao, бро», — заключил Молло.

Отметим, Павел Мамаев и Александр Кокорин арестованы и находятся в СИЗО за то, что 8 октября утроили две драки в центре Москвы в результате которой они нанесли травмы разной степени тяжести чиновнику Минпромторга Денису Паку и водителю телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.