Москва, 13 октября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В Черном море затонул теплоход с грузом металлолома, который шел под флагом Панамы. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Цитата из х/ф «Капитан Пилигрима». Реж. Андрей Праченко. 1986. СССР Затонувшее судно

Известно, что теплоход дал крен, а затем затонул. Восемь членов экипажа, среди которых двое — граждане Турции, шесть — граждане Азербайджана. Всех их удалось спасти, они чувствуют себя нормально.

Информация о терпящем бедствие корабле поступила в Спасательный центр Севастополя в 6:45 по московскому времени. Теплоход под флагом Панамы находился в 50 милях от берега.

На помощь были направлены морские суда, в том числе танкер «Минерва». Танкер и подобрал команду затонувшего корабля, которая находилась на спасательном плоту.

Корабль затонул в месте, где глубина составляет 1900 метров. Угрозы загрязнения нет, на корабле был металлолом.